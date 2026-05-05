GTA 6 marketing esclusivo con PlayStation 5 | arriva la conferma ufficiale

È stato confermato che il marketing di GTA 6 sarà esclusivamente su PlayStation 5, avvicinandosi all’evento videoludico più atteso dell’anno. Meno di sei mesi prima dell’uscita, questa scelta rappresenta un elemento chiave nella strategia di comunicazione per il nuovo capitolo della serie. La conferma ufficiale è arrivata in un momento in cui l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori si concentra sull’attesa per il lancio.

L’evento videoludico più atteso degli ultimi tempi inizia ad avvicinarsi. L’uscita di GTA 6, a pochi mesi dal lancio, si carica di un dettaglio importante per la comunicazione su larga scala. Le voci secondo che ipotizzavano un’ esclusiva sul marketing tra Grand Theft Auto e PlayStation 5 sono state attualmente confermate. GTA 6 e PlayStation 5: l’esclusiva è ufficiale.. Durante un’intervista resa pubblica su Bloomberg, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick conferma le voci: le pubblicità ufficiali di GTA 6 avverranno sulla console PlayStation 5. In termini pratici non cambierà molto. Il punto di interesse è che PS5 sarà il volto ufficiale di GTA 6 per qualsivoglia trailer, campagna pubblicitaria o materiale promozionale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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