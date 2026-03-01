GTA 6 è stato inserito nel database di PlayStation Store, segnalando una fase avanzata del suo sviluppo. Questa aggiunta potrebbe indicare che presto saranno aperti i preordini, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. La presenza del gioco nel database rappresenta un passo importante prima di eventuali annunci pubblici. La community attende aggiornamenti ufficiali da parte degli sviluppatori o dei distributori.

L’attesa per GTA 6 continua a crescere e ora un nuovo indizio accende ulteriormente l’attenzione. Il title ID del gioco è stato infatti aggiunto al database del PlayStation Store, un passaggio tecnico che spesso precede annunci ufficiali. Non si tratta ancora di un’apertura formale delle prenotazioni, ma il segnale è concreto e arriva da fonti affidabili che monitorano i movimenti “dietro le quinte” della piattaforma Sony. Con un’uscita fissata al 19 novembre su PS5 e Xbox Series XS, il conto alla rovescia sembra entrare in una fase più operativa. L’informazione è stata condivisa dal profilo PlayStation Game Size, specializzato nel tracciare aggiornamenti interni al database PlayStation. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, a breve verranno aperti i preordini?

I preordini di Saros verranno aperti a breve? Lo suggerisce un nuovo indizioProprio in queste ore l’ente di classificazione taiwanese ha registrato Saros nelle sue edizioni Standard e Digital Deluxe, entrambe valutate PG-15...

Pixel 10a preordini aperti il 18 febbraio ma c’è un intoppoQuesto approfondimento analizza l’annuncio del pixel 10a di Google, evidenziando come si stia rimodellando la gamma midrange e quali implicazioni...

Altri aggiornamenti su PlayStation Store.

Temi più discussi: GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, sono in arrivo novità?; GTA 6, i preordini e l'annuncio del prezzo arrivano a breve? Indizi sul PlayStation Store; GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, a breve verranno aperti i preordini?; GTA VI: i preordini potrebbero essere presto disponibili.

GTA 6 approda sul database del PlayStation Store: Rockstar Games prepara l’apertura dei preordini?GTA 6 è apparso nel database del PlayStation Store. Il Title ID potrebbe suggerire l'arrivo imminente dei preordini per il lancio del 19 novembre su PS5 e Xbox. drcommodore.it

GTA 6 è stato aggiunto al database di PlayStation Store, sono in arrivo novità?Il profilo di PlayStation Game Size ha riportato l'aggiunta del title ID di GTA 6 al database di PlayStation Store, il che potrebbbe voler dire che ci sono novità in arrivo a breve per il ... multiplayer.it

Un movimento sospetto nel database del PlayStation Store sembra anticipare l'apertura dei preordini di Grand Theft Auto 6. https://www.everyeye.it/notizie/gta-6-preordini-annuncio-prezzo-arrivano-breve-indizi-playstation-store-862531.htmlutm_medium= - facebook.com facebook

Crimson Desert: vediamo data di uscita e orario di sblocco confermati dal PlayStation Store x.com