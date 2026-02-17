Crimson Desert sarà il Gioco dell’Anno qualora GTA 6 dovesse deludere per un ex Rockstar

Un ex sviluppatore di Rockstar ha dichiarato che Crimson Desert potrebbe diventare il Gioco dell’Anno se GTA 6 non manterrà le aspettative. La frase arriva in un momento in cui il settore videoludico si prepara a lanciare nuovi titoli molto attesi, come Resident Evil Requiem e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

In questo primo scorcio del 2026 sono già arrivati titoli importanti e altri sono attesi a breve, come Resident Evil Requiem e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Tuttavia, tra le produzioni più ambiziose spicca Crimson Desert, action RPG open world sviluppato da Pearl Abyss, ambientato nel vasto continente di Pywel. A esprimersi con entusiasmo è stato Mike York, animatore che ha lavorato a Grand Theft Auto V e God of War Ragnarök. Parlando del progetto, York ha dichiarato senza mezzi termini: “Questo gioco potrebbe essere il GOTY. Segnatevi le mie parole”. Una previsione che assume ancora più peso considerando la sua esperienza su produzioni di altissimo livello. 🔗 Leggi su Game-experience.it

