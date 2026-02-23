GTA VI e la bufala delle cripto | perché Rockstar non ti pagherà per giocare

La diffusione della bufala su GTA VI e le criptovalute deriva dalla viralità di notizie false, che circolano online senza fondamento. Alcuni utenti hanno creduto che il nuovo gioco di Rockstar offrisse opportunità di guadagno reale attraverso criptovalute, ma si tratta di semplici dicerie senza basi concrete. La confusione cresce tra i giocatori che sperano in premi digitali, mentre la realtà rimane ben diversa. Questa storia continua a circolare sui social network, alimentando discussioni tra appassionati.

Da settimane sta diventando virale questa non notizia (le notizie tanto più sono false quanto più diventano virali), secondo cui in Grand Theft Auto VI si potrà guadagnare davvero, in particolare criptovalute. Il rumor fa abbastanza rumore (sennò che rumor sarebbe) da rimbalzare tra community e siti specializzati e diffuso da chi di rumor ci campa. Detta in soldoni (cripto), quello che si rumoreggia: GTA VI potrebbe avere un’economia interna convertibile, vale a dire una moneta digitale spendibile fuori dal gioco, forse addirittura un sistema play-to-earn dentro il più grande universo commerciale del videogioco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Rockstar e il povero fan malato. Resta il fatto che per giocare a GTA VI bisogna quasi terminaliIn un mondo in cui i giochi più recenti richiedono hardware sempre più potente, molte persone si interrogano sul valore e sull’accessibilità delle esperienze digitali.

Rockstar spiega come verrà creata GTA VI senza IA generativaRockstar conferma che GTA VI sarà realizzato senza l’uso di intelligenza artificiale generativa.

