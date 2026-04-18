Gruppo Misto | Contestazione Non disimpegno

Il gruppo misto ha spiegato di non aver preso parte alla votazione come una forma di contestazione politica e non come un disimpegno. La motivazione deriva da una scelta consapevole e rappresenta una presa di posizione contro determinate decisioni prese in sede legislativa. La discussione si è concentrata sul significato di questa scelta, che viene presentata come un atto di protesta piuttosto che un abbandono dei lavori.

Non un "disimpegno"; ma "Una forma di contestazione politica". Così motivano la non partecipazione all’assemblea, che si è svolta giovedì per votare le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Strutturale, i consiglieri David Zappelli e Silvia Bertolucci, usciti dalla maggioranza di Del Ghingaro e confluiti nel gruppo misto, insieme ad Alessandro Santini, ex Lega, e Luigi Troiso di Civica.Mente. Contestando lo svolgimento dell’ultimo consiglio comunale, chiamato ad esprimersi sulla pianificazione urbanistica della città in fase pre-elettorale, sia sul piano procedurale che su quello politico-istituzionale. Chiedendo dunque un intervento alla Prefettura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppo Misto: "Contestazione. Non disimpegno" Notizie correlate Colpo di scena: Bonacorsi passerà al gruppo mistoColpo di scena durante la seduta del consiglio comunale di Mondolfo svoltasi giovedì sera. Due consiglieri al gruppo misto. Fuori dai “Dem“Come avevamo ipotizzato nelle scorse settimane, quando i consiglieri Luciano Cetrullo e Alessandro Morsilli (nella foto) hanno costituito il gruppo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gruppo Misto: Contestazione. Non disimpegno; Il no di Pacchini: Totale dissenso a questa visione; Il comandante De Falco: Per navi così servono quattro rimorchiatori; Gruppo misto, arriva la smentita dei consiglieri Elena Muoio e Vittorio Emanuele Quarta. Gruppo Misto: Contestazione. Non disimpegnoNon un disimpegno; ma Una forma di contestazione politica. Così motivano la non partecipazione all’assemblea, che si è svolta giovedì per votare le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Strut ... lanazione.it Cestini rimossi nei parchi, il Gruppo Misto attacca la Giunta: Vanno ripristinatiRosignano Marittimo (Livorno) 14 aprile 2026 Cestini rimossi nei parchi, il Gruppo Misto attacca la Giunta: Vanno ripristinati ... livornopress.it Durante il Consiglio comunale del 14 aprile, il Sindaco ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere Fabio Pacciani (Gruppo Misto) - facebook.com facebook “Non è più la Lega delle origini”. Lorella Fontana lascia il partito e passa al Gruppo Misto x.com