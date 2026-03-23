Rottura globale | la nuova governance transnazionale per

Il mondo non vive più un semplice momento di instabilità, ma affronta una rottura profonda che sta spezzando le certezze che hanno sorretto l’ordine globale per decenni. In questo scenario di competizione strategica e sfiducia diffusa, la capacità di gestire la sicurezza, l’economia e la tecnologia richiede nuove forme di leadership che vadano oltre i confini nazionali. A Firenze, presso il Istituto Universitario Europeo, la Scuola di Governance Transnazionale sta formando i futuri leader capaci di navigare questa complessità sistemica. Non si tratta più di applicare modelli del passato o routine istituzionali obsolete. La sicurezza ha smesso di essere un campo di politica isolato per intrecciarsi profondamente con i sistemi energetici, l’intelligenza artificiale, la governance cibernetica e la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Una selezione di notizie su Rottura globale

Discussioni sull' argomento Nella rottura epocale che stiamo vivendo, l’Europa deve rinunciare al riarmo; La nuova frattura nella Chiesa Anglicana parte dall’Africa; La banca dei Brics compie dieci anni: alternativa al sistema o nuovo attore globale?; Breaking Point: la geopolitica della settimana.

«Quando c’è una crisi seria, l’Europa non ha un meccanismo per agire in modo unito». «Con la guerra in Ucraina si è aperta una faglia nell’ordine globale. Oggi quella frattura continua ad allargarsi: siamo dentro una rottura epocale». «La guerra trova il propri facebook