Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann co-conduttore a Sanremo | la proposta di Carlo Conti a CTCF

Carlo Conti ha invitato Ubaldo Pantani a interpretare Lapo Elkann come co-conduttore a Sanremo, provocando entusiasmo tra il pubblico. La proposta è arrivata durante una diretta da Sanremo, dove il conduttore ha annunciato l’idea di coinvolgere l’attore per la serata di giovedì. La scelta mira a portare freschezza e spontaneità nel palinsesto del festival. La decisione finale dipenderà dagli organizzatori e dall’eventuale accordo con Pantani.

Carlo Conti ospite di CTCF stasera, in collegamento da Sanremo, ha proposto a Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann di affiancarlo alla serata di giovedì del Festival. "Accetto l'invito con grande piacere, non si può dire di no", la risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ubaldo Pantani: «Al funerale del mio babbo mi dissero: “Condoglianze, Lapo!”. Sono nella fase della crisi del comico, Carlo Conti mi ha dato il consiglio migliore: “Non fare il premio Tenco, fai il Festivalbar”»Ubaldo Pantani, noto comico toscano, torna a teatro con il nuovo spettacolo

Ubaldo Pantani e le sue imitazioni: «Lapo? L’ho cambiato molto nel corso degli anni. Quando mi incazzo assomiglio molto ad Allegri»Ubaldo Pantani, noto imitator e comico italiano, condivide alcuni dettagli sul suo lavoro.

Ubaldo Pantani e l'imitazione di Leonardo Del Vecchio: Con 7 miliardi ho comprato la Play e mezza editoria italianaIl comico ha impersonato il miliardario italiano, erede di Luxottica, durante una finta intervista a Che tempo che fa, su La7 ... today.it

#CarloConti a #CTCF ha annunciato che a #Sanremo2026 sarà ospite Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann x.com

“Perché non si ferma al distributore di benzina come fanno tutti” - Continua il problema con le automobili per Leonardo Maria Del Vecchio (Ubaldo Pantani) - facebook.com facebook