Grosso albero cade su un auto a Testaccio | strade chiuse per ore e traffico in tilt nel rione

Un albero è caduto improvvisamente in via Beniamino Franklin, nel quartiere di Testaccio, danneggiando un'auto parcheggiata. La caduta ha causato la chiusura delle strade circostanti per diverse ore, provocando un blocco totale del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente.

In via Beniamino Franklin, a Testaccio, un albero è crollato improvvisamente su un parcheggio a spina danneggiando una macchina e mandando il traffico in tilt. La viabilità è stata ripristinata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontro auto-camion sull’A22, traffico in tilt: code e strade chiuseTraffico bloccato stamattina, lunedì 9 marzo, lungo l’Autostrada del Brennero per un incidente avvenuto poche ore fa all’interno della galleria che... Leggi anche: Empoli: grosso albero cade su auto nel parcheggio di una scuola elementare. Ferita una donna Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cade grosso albero a Teramo FOTO; Tragedia sfiorata alla fermata: ramo cade da un albero e si abbatte su un autobus. Un ferito; Gli cade un albero addosso, uomo elitrasportato a Roma; Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano: tranciati i cavi del tram. Grosso albero cade su un auto a Testaccio: strade chiuse per ore e traffico in tilt nel rioneIn via Beniamino Franklin, a Testaccio, un albero è crollato improvvisamente su un parcheggio a spina danneggiando una macchina e mandando il traffico ... fanpage.it Tragedia sfiorata alla fermata: ramo cade da un albero e si abbatte su un autobus. Un feritoBOLZANO. Un grosso ramo che si stacca da un albero ad alto fusto, abbattendosi su un autobus di linea e ferendo una giovane. E' accaduto questa mattina intorno alle ore 8 in via Cadorna a Bolzano. L'i ... ildolomiti.it TRAGEDIA SFIORATA Grosso ramo di un albero si spezza davanti a una scuola e finisce su un'auto (dentro il conducente) - facebook.com facebook