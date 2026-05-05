Gros | i nuovi dazi sono armi politiche non soluzioni economiche

I nuovi dazi introdotti rappresentano più uno strumento politico che una risposta concreta alle questioni economiche. Questi provvedimenti stanno già avendo ripercussioni sulle catene di approvvigionamento globali, modificando i flussi commerciali tra i paesi coinvolti. Le iniziative adottate in passato nel settore energetico non sono riuscite a cambiare significativamente le dinamiche di mercato, lasciando invariati alcuni equilibri fondamentali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi le catene di approvvigionamento globali?. Perché le strategie energetiche passate hanno fallito nel cambiare il mercato?. Quali rischi corrono le politiche industriali europee davanti a questi calcoli?. Chi pagherà il prezzo delle distorsioni causate dalle nuove barriere tariffarie?.? In Breve Eugenio Occorsio analizza le criticità delle manovre protezionistiche con Daniel Gros.. Parallelo con i fallimenti normativi subiti dalle compagnie energetiche durante il conflitto ucraino.. Rischio distorsioni nelle catene di approvvigionamento per calcoli elettorali e geopolitici.. Inefficacia della pressione legislativa rispetto ai flussi commerciali globali reali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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