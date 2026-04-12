Trump minaccia nuovi dazi al 50% contro la Cina se invia armi all’Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe imporre dazi fino al 50% alla Cina se quest'ultima decidesse di inviare armi all’Iran. È il secondo avvertimento in due giorni rivolto a Pechino, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La comunicazione è arrivata da Washington, in un contesto di tensioni crescenti tra le due nazioni riguardo le forniture militari nell’area mediorientale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo avvertimento in due giorni a Pechino. WASHINGTON, 12 aprile 2026. Il presidente Donald Trump ha lanciato un nuovo monito alla Cina, dichiarando che gli Stati Uniti potrebbero imporre dazi fino al 50% qualora Pechino decidesse di fornire armi all’Iran. Pressioni crescenti sul fronte internazionale. Questa presa di posizione rappresenta il secondo avvertimento rivolto alla Cina in appena due giorni, segnale di una crescente tensione nei rapporti tra Washington e Pechino. Trump ha ribadito la volontà di adottare misure economiche severe per scoraggiare qualsiasi supporto militare cinese all’Iran. Una strategia basata sulla deterrenza economica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump minaccia nuovi dazi al 50% contro la Cina se invia armi all’Iran Trump avverte la Cina, 'dazi al 50% se invierà armi all'Iran'Donald Trump ha avvertito la Cina che imporrà dazi del 50% se invierà armi all' Iran. Leggi anche: Trump, 'se la Cina invia armi all'Iran avrà grossi problemi' Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran