Sentenza dazi Gros-Pietro | Situazione nuova ma non come era prima

Gros-Pietro afferma che la recente sentenza sui dazi ha cambiato le regole, ma non ha riportato tutto alla situazione iniziale. La decisione ha influito sui commerci europei, creando incertezza tra le imprese. Alcuni settori stanno già affrontando maggiori costi e ritardi nelle consegne. La modifica imposta dalla sentenza ha portato a nuove sfide pratiche per le aziende italiane che esportano all’estero. La realtà attuale mostra come le conseguenze siano più complesse di quanto si pensasse.

"La sentenza di ieri ha creato una situazione nuova, ma non ha riportato la situazione a quella che era prima dei dazi. Si tratta di vedere con quali provvedimenti l'amministrazione americana reagirà, se ci saranno danni da recuperare, e questo sembrerebbe molto difficile, l'an e il quantum debeatur". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine del congresso Assiom Forex a Venezia sulla sentenza con cui ieri la Corte suprema americana ha bocciato i dazi imposti da Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse.