Il portiere Michele Di Gregorio, attualmente titolare nella squadra di Bergamo, dovrebbe scendere in campo contro l’Atalanta nella prossima partita di campionato. Tuttavia, il suo ruolo e le decisioni future relative alla sua posizione nella squadra non sono ancora state ufficialmente stabilite. A settembre si attendono eventuali aggiornamenti da parte del club riguardo al suo contratto e alle eventuali trattative di mercato.

di Angelo Ciarletta Michele Di Gregorio partirà titolare a Bergamo contro l’Atalanta, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. Cosa potrebbe succedere in estate. Ci ha pensato Luciano Spalletti, con la sua consueta schiettezza, a inquadrare il momento di Michele Di Gregorio dopo il rigore parato al Genoa: “Una roba forte, di livello. Se ci aveva messo qualcosa di suo per farsi sfilare la maglia, ha fatto altrettanto per riprendersela”. Oggi Tuttosport dedica un focus al portiere della Juventus. La caduta e la “terapia” della panchina La svolta, quasi da sceneggiatura cinematografica, è arrivata contro il Genoa. Fuori l’infortunato Perin, dentro DiGre, chiamato subito a freddo a neutralizzare un rigore che avrebbe clamorosamente riaperto il match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio titolare a Bergamo, ma il suo futuro è tutto da decidere. Che cosa potrebbe succedere in estate

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