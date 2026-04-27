Le pagelle Gemello decisivo in avvio Bolsius-Canotto non ci siamo

Nel corso della partita, il portiere ha ricevuto un voto di sette, risultando il migliore in campo. Nel primo tempo ha evitato due reti avversarie, intervenendo prontamente su un tiro di Petrelli all’8’ e deviando un’altra conclusione di Trombetta al 20’. La sua prestazione ha contribuito a mantenere il risultato aperto nelle fasi iniziali dell’incontro.

GEMELLO 7 Chiude la stahione da migliore in campo. Salva la sua porta nel primo tempo in due occasioni: subito decisivo su Petrelli (8’), al 20’ alza la conclusione di Trombetta. CALAPAI 5,5 In grande sofferenza in avvio di match. Partita in linea con il resto della squadra. TOZZUOLO 6 Schierato al centro della difesa per l’emergenza, cerca almeno di non fare danni. DELL’ORCO 5,5 Un rientro in extremis, in avvio una chiusura importante, poi si lascia un po’ travolgere dall’esuberanza del Forlì e non è sempre perfetto. MEGELAITIS 6 Il jolly di Tedesco. Stavolta si applica sulla fascia sinistra, fino ai cambi. LADINETTI 5,5 Sbaglia una scelta che può costare cara al Perugia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pagelle. Gemello decisivo in avvio. Bolsius-Canotto, non ci siamo Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Tumbarello senza un attimo di pausa. Bolsius e Canotto sottotono Pagelle. Bolsius e Canotto serata no. Dell’Orco, deviazione sfortunataGEMELLO 6,5 Pronto in avvio su Bellini che prova a sorprenderlo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tutti gli aggiornamenti Le pagelle. Gemello decisivo in avvio. Bolsius-Canotto, non ci siamoGEMELLO 7 Chiude la stahione da migliore in campo. Salva la sua porta nel primo tempo in due occasioni: subito decisivo su Petrelli (8’), al 20’ alza la conclusione di Trombetta. CALAPAI 5,5 In grande ... lanazione.it Le pagelle. Moro, debutto senza esitazioni. Bolsius entra e conquista il penaltyMORO 6,5 Ad accoglerlo uno striscione in curva: ’daje Moro, orgoglio perugino’. Prende quasi a freddo la rete della Juve, non si perde d’animo, anzi: esce coi tempi giusti al 38’. E coi piedi sventa ... lanazione.it