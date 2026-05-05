A Greccio si apre una nuova collaborazione artistica con i maestri polacchi provenienti da Cracovia, che hanno visitato il museo umbro dedicato ai presepi. Questa iniziativa prevede un arricchimento delle mostre locali, con l’introduzione di tecniche e stili provenienti dalla tradizione artistica polacca. La collaborazione tra le due realtà mira a creare un collegamento tra le due culture attraverso l’arte dei presepi, portando novità espositive e un confronto tra le diverse interpretazioni.

? Cosa scoprirai Chi sono i maestri polacchi che hanno visitato il museo umbro?. Come cambieranno le mostre di Greccio grazie agli artisti di Cracovia?. Quali opere della Natività hanno colpito la delegazione internazionale?. Perché questo scambio artistico unirà le tradizioni di due paesi distanti?.? In Breve L'architetto Enrico Genovesi ha guidato la visita tra le 180 scene esposte.. Il consigliere Alessio Valloni ha rappresentato il sindaco Emiliano Fabi durante l'incontro.. La delegazione guidata da Andrzej Iwo Szoka ha visitato il museo il 2 maggio.. L'accordo mira a valorizzare il Centro per il Patrimonio Immateriale di Cracovia.. Il 2 maggio la delegazione di Cracovia guidata da Andrzej Iwo Szoka ha visitato il Museo Internazionale del Presepe di Greccio, portando l’arte polacca tra i vicoli del borgo umbro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Greccio e Cracovia: nasce un ponte artistico tra i presepi

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