Sabato 18 aprile 2026, alle 16:30, nella sala Giovanni Velita di Largo Betlemme a Greccio si terrà un incontro dedicato alla storia del territorio. L’evento, organizzato con la supervisione del professor Francesco Benedetti, offrirà un approfondimento sui castelli e i segreti medievali presenti nella zona. L’appuntamento si rivolge a chi desidera conoscere meglio le radici storiche di Greccio e il suo passato.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 16:30, la sala Giovanni Velita situata in Largo Betlemme a Greccio ospiterà un approfondimento storico curato dal professor Francesco Benedetti. L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale insieme all’Associazione Amici del centro storico di Greccio – APS, intende ricostruire le radici medievali del borgo attraverso l’analisi del fenomeno dell’incastellamento e il recente restauro della torre campanaria della chiesa di San Michele Arcangelo, che custodisce l’orologio cittadino. L’architettura come scudo e motore di sviluppo sociale. Il percorso di riflessione proposto dal Benedetti, autore del volume Greccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Greccio e le sue radici: viaggio tra castelli e segreti medievali

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