Controlli nel ristorante sequestrati 500 chili di alimenti Gravi le carenze igienico-sanitarie

Per un controllo in un ristorante di Terracina, i carabinieri hanno scoperto gravi carenze igienico-sanitarie e sequestrato 500 chili di alimenti. La scoperta è avvenuta durante un'ispezione congiunta con i militari del NAS e gli agenti della ASL, che hanno trovato alimenti conservati in condizioni inadeguate e assenza di documenti di tracciabilità. Di fronte alle irregolarità, è stata richiesta la chiusura immediata dell’attività. La situazione ha portato a un intervento deciso da parte delle autorità sanitarie e di sicurezza pubblica.

L'ispezione nell'attività è scattata nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio; al termine degli accertamenti sono stati dunque sottoposti a sequestro amministrativo circa 500 chili di alimenti risultati privi di tracciabilità e conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie, per un valore complessivo di 5.000 euro. I carabinieri inoltre hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie nell'attività tra cui la presenza, all'esterno del locale, di frigoriferi e di un congelatore a pozzetto collocati in un contesto di disordine e sporcizia.

Controlli in una pizzeria del centro di Brescia: “Gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti”Durante un controllo dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, una pizzeria nel centro di Brescia è stata trovata con gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti.

