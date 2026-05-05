Granfondo Cicloturistica Trabocchi Maiella trionfo primaverile con 500 ciclisti

La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella si è conclusa a Fossacesia Marina con circa 500 partecipanti. La manifestazione si è svolta durante la primavera e ha visto coinvolti numerosi ciclisti provenienti da diverse zone. La corsa ha attraversato i percorsi tra le colline e le coste della zona. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.

Si è chiusa con un successo straordinario la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella, a Fossacesia Marina. che ha debuttato nella sua versione primaverile, trovando condizioni meteorologiche perfette per l'intera giornata del 2 maggio scorso.Il plauso tributato agli organizzatori dell'Asd.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella in un'inedita versione primaverileLa Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella per la prima volta in primavera: a lanciare l'appuntamento, previsto sabato 2 maggio, è l'Asd Moreno Di... Trabocchi-Maiella: Danilo Gentile trionfa sulla tappa corta? Cosa scoprirai Come ha fatto la Montaquila Bike a dominare la volata finale? Chi sono gli atleti che hanno completato il podio insieme a Gentile?... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella in un'inedita versione primaverile; L'Asd Moreno Di Biase lancia la Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella per la prima volta in primavera; Granfondo Trabocchi-Maiella 2026 Cicloturistica e Villaggio Sportivo per bambini e famiglie; Montaquila Bike protagonista alla Granfondo Trabocchi-Maiella - isNews. L'ORA DEL PASTO. MORENO, LA GR TRABOCCHI - MAIELLA E IL SACRO FUOCOLa quarta edizione della Granfondo Trabocchi-Maiella celebra il ciclismo oltre la competizione, sabato 2 maggio da Fossacesia Marina. tuttobiciweb.it Granfondo Trabocchi-Majella, spicca la Ciclistica Valle Trigno. Leggi qui https://www.sansalvo.net/notizie/sport/54929/cicloturistica-trabocchi-majella-spicca-la-ciclistica-valle-trigno - facebook.com facebook