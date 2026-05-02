Trabocchi-Maiella | Danilo Gentile trionfa sulla tappa corta

Durante la tappa breve tra Trabocchi e Maiella, Danilo Gentile si è imposto vincendo la volata finale. La Montaquila Bike si è distinta nella corsa, conquistando il successo nella fase conclusiva. Nel podio, con Gentile, sono arrivati altri due atleti, che hanno completato il podio. La gara ha visto la partecipazione di diversi ciclisti, con alcune squadre che hanno cercato di mettere in difficoltà i favoriti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Montaquila Bike a dominare la volata finale?. Chi sono gli atleti che hanno completato il podio insieme a Gentile?. Perché la gestione delle energie è stata decisiva sulle salite cronometrate?. Come ha influenzato la partecipazione del presidente i risultati della squadra?.? In Breve Niki Di Florio conclude la gara sul tracciato da 77 km al terzo posto.. La Montaquila Bike ottiene il sesto posto nella classifica generale per società.. Il presidente Carmine Cerrone conclude la prova lunga al 53° posto cronometro.. La società è nata nel 2025 e ha schierato 20 iscritti totali.. Danilo Gentile conquista la vittoria nella tappa corta della quarta Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella, guidando il successo della Montaquila Bike in terra abruzzese sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trabocchi-Maiella: Danilo Gentile trionfa sulla tappa corta Notizie correlate La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella in un'inedita versione primaverileLa Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella per la prima volta in primavera: a lanciare l'appuntamento, previsto sabato 2 maggio, è l'Asd Moreno Di... Bloccati sulla neve sulla Maiella, interviene l’Aeronautica militare: salvati nella notte 4 escursionistiQuattro escursionisti sono rimasti bloccati ieri durante una gita tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva sulla neve, sul Blockhaus sulla Maiella. Altri aggiornamenti L'ORA DEL PASTO. MORENO, LA GR TRABOCCHI - MAIELLA E IL SACRO FUOCOLa quarta edizione della Granfondo Trabocchi-Maiella celebra il ciclismo oltre la competizione, sabato 2 maggio da Fossacesia Marina. tuttobiciweb.it Torna la card 'Dai trabocchi alla Maiella'È in distribuzione la 13/a edizione della card turistica del territorio, 'Dai Trabocchi alla Maiella', rinnovata e ampliata di nuovi servizi e disponibile in duplice versione, cartacea e digitale. La ... ansa.it