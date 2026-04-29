La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella in un' inedita versione primaverile

La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella si svolgerà per la prima volta in primavera, con la data fissata per sabato 2 maggio. La manifestazione è organizzata dall'Asd Moreno Di Biase e prevede un percorso attraverso le aree collinari e costiere della regione. La gara coinvolgerà ciclisti di diverse età e livelli di esperienza, con un interesse crescente tra gli appassionati di ciclismo.