La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella in un' inedita versione primaverile
La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella si svolgerà per la prima volta in primavera, con la data fissata per sabato 2 maggio. La manifestazione è organizzata dall'Asd Moreno Di Biase e prevede un percorso attraverso le aree collinari e costiere della regione. La gara coinvolgerà ciclisti di diverse età e livelli di esperienza, con un interesse crescente tra gli appassionati di ciclismo.
La Granfondo Cicloturistica Trabocchi-Maiella per la prima volta in primavera: a lanciare l'appuntamento, previsto sabato 2 maggio, è l'Asd Moreno Di Biase. La cicloturistica è una vera e propria cartolina in movimento di un luogo iconico del territorio: la Costa dei trabocchi con la sua.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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