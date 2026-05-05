Grandi novità da parte di Star Comics direttamente dal Comicon di Napoli

Durante il Comicon di Napoli, Star Comics ha annunciato numerose novità legate al mondo dei manga, che saranno disponibili nelle librerie italiane nei prossimi mesi. Durante il panel intitolato “Next Manga Stars”, sono stati presentati diversi titoli e uscite che arricchiranno l’offerta dell’editore. L’evento ha suscitato grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori, con dettagli sui nuovi progetti in arrivo.

Tantissimi annunci a tema manga stanno per arrivare nelle nostre librerie. Sempre più manga! Ecco le novità che sono state annunciate da Star Comics durante il panel “Next Manga Stars” a Comicon Napoli. L’autunno 2026 si fa sempre più ricco di nuovi titoli manga BAKI THE GRAPPLER di Keisuke Itagaki. Baki The Grapper -©Star Comics Baki Hanma è un giovane combattente che vive per superare i propri limiti. Addestrato fin da piccolo in condizioni estreme, il suo unico obiettivo è sconfiggere l’uomo più forte del mondo: suo padre! Baki affronterà lottatori di ogni stile e provenienza in prove al limite della sopravvivenza. Un serie brutale e adrenalinica, divenuta iconica e che ha consacrato Keisuke Itagaki come uno degli autori più stimati e influenti del mondo manga.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Grandi novità da parte di Star Comics, direttamente dal Comicon di Napoli Notizie correlate Star Comics sarà presente al prossimo Comicon di Napoli (portando con diverse sorprese)La nostra amata Star Comics sta per preparare diverse cose molto belle per l’imminente evento nerd più atteso di Napoli, che ci sapranno stupire. Star Comics – Tutti gli annunci a COMICON Napoli 2026Sempre più manga!Ecco le novità che sono state annunciate da Star Comics durante il panel “Next Manga Stars” a Comicon Napoli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comicon Napoli 2026 – Tutti gli annunci Star Comics; Comicon 2026 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere; Star Comics - tutti i manga annunciati a COMICON Napoli 2026; I migliori annunci manga di COMICON Napoli 2026. Star Comics: tutte le novità in arrivo annunciate al Comicon di Napoli 2026Star Comics annuncia l'arrivo in autunno di nuovi titoli tra classici, webcomic e manga di vari generi, ampliando il suo catalogo. anime.everyeye.it Star Comics - tutti i manga annunciati a COMICON Napoli 2026Fra i gli annunci Star Comics a COMICON Napoli 2026 previsti per il prossimo autunno spiccano Baki The Grappler e la nuova edizione di Tetsuwan Girl. msn.com Il grande finale è qui. L’ultimo capitolo di Vinland Saga guida le incredibili novità Star Comics di questa settimana! Dalle atmosfere vichinghe ai cavalieri di Atena, passando per le storie travolgenti di Saint Seiya Time Odissey, quale farà parte delle tue le - facebook.com facebook ICHI THE WITCH non sarà protagonista solo a @comiconitalia, ma anche a Napoli! Fino al 5/5, un bus della linea cittadina porterà Ichi e compagni in giro per le strade della città! Lo avete incontrato Non dimenticate di scattare delle foto e taggarci! #starco x.com