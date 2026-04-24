Star Comics parteciperà al prossimo Comicon di Napoli, portando alcune novità e sorprese. L’azienda ha annunciato la presenza all’evento, che si svolgerà nella città campana, con diverse attività e prodotti. L’appuntamento rappresenta un momento importante per gli appassionati di fumetti e cultura pop, che potranno scoprire nuove uscite e partecipare a incontri dedicati. La partecipazione sarà accompagnata da iniziative promozionali e momenti di incontro con il pubblico.

La nostra amata Star Comics sta per preparare diverse cose molto belle per l’imminente evento nerd più atteso di Napoli, che ci sapranno stupire. COMICON Napoli è ormai da anni uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di fumetto, videogiochi, cinema e cultura pop e asiatica. Quest’anno, il festival si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, sempre presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, e lo stand Star Comics sarà pronto ad accogliere i lettori al padiglione 10 dell’Asian Village. Come ogni anno, sono tante le attività in programma e gli autori ospiti, molto attesi dal pubblico che ama i manga e il fumetto occidentale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Star Comics sarà presente al prossimo Comicon di Napoli (portando con diverse sorprese)

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