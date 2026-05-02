Nel centro storico di Anghiari, uno dei Borghi più belli d’Italia, si sta svolgendo il secondo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. La manifestazione, che si tiene nel cuore della cittadina, ha visto in questi giorni un afflusso di visitatori interessati alle esposizioni e alle bancarelle di artigiani locali. La mostra, giunta alla sua fase conclusiva, proseguirà fino a domenica.

Arezzo, 2 maggio 2026 – È cominciato il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, nel centro storico di Anghiari, nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia. Le oltre 50 botteghe artigiane hanno riaperto i battenti, così come le esposizioni collaterali dedicate al settore artistico e alle altre eccellenze che caratterizzano questa edizione. La mostra si concluderà domenica 3 maggio nel giorno in cui Anghiari celebra la Festa del SS. Crocifisso. Le botteghe artigiane saranno aperte fino a domenica dalle 10:00 alle 19:00, così come lo saranno le varie esposizioni collaterali: - “I...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Secondo weekend con la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

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