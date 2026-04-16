Anghiari celebra l’eccellenza del fatto a mano | torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

Questa mattina è stata presentata presso la sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena la 51ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, un evento che celebra la tradizione artigianale locale. La manifestazione si svolgerà ad Anghiari e rappresenta un appuntamento annuale molto atteso nel centro Italia, attirando espositori e visitatori interessati a prodotti realizzati a mano.

È stata presentata questa mattina, presso la sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, uno degli appuntamenti più attesi per il settore nel Centro Italia. La manifestazione si svolgerà nel suggestivo centro storico di Anghiari nei fine settimana dal 24 al 26 aprile e dal 1° al 3 maggio 2026. L’edizione di quest’anno si inserisce nel solco di una tradizione consolidata, che da oltre mezzo secolo valorizza l’artigianato di qualità e il legame profondo con il territorio. Ancora una volta, il borgo toscano diventerà un vero e proprio laboratorio diffuso dove arte e mestiere si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica all’insegna del “saper fare” italiano.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Anghiari celebra l’eccellenza del “fatto a mano”: torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana Notizie correlate Umbertide celebra San Valentino: successo per la mostra mercato tra artigianato e prodotti locali.Umbertide si è animata oggi, domenica 8 febbraio 2026, con la quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, un evento che da anni... Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione. Altri aggiornamenti I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno a Montevarchi la mostra che celebra l’eccellenza artigianaArezzo, 2 dicembre 2025 – I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno a Montevarchi la mostra che celebra l’eccellenza artigiana. Le porte di Palazzo del Podestà accolgono la XIV edizione della mostra I ... lanazione.it Ad Anghiari tornano le eccellenze dell’artigianatoArezzo, 31 marzo 2026 – Ad Anghiari le eccellenze dell’artigianato. Si avvicina a grandi passi l’imperdibile appuntamento con l’edizione 2026 della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ... lanazione.it