Comunali Free Cervinara presenta la candidatura a Sindaco di Anna Marro

Il movimento civico “Free Cervinara” ha annunciato ufficialmente la candidatura a sindaco di Anna Marro. Dopo un confronto prolungato e approfondito, il gruppo ha deciso di sostenere la proposta, confermando il proprio impegno nella competizione elettorale. La presentazione ufficiale si è svolta in città, attirando l’attenzione dei cittadini e dei media locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il movimento civico “Free Cervinara”, dopo un confronto approfondito e continuativo con la dott.ssa Anna Marro, avviato già da tempo, annuncia la sua adesione e la sua candidatura alla carica di Sindaco di Cervinara alle prossime elezioni amministrative. La dott.ssa Marro, professionista stimata e profondamente legata al territorio, è stata interlocutrice del movimento già da tempo, in un confronto costante su idee, priorità e bisogni della comunità, e ha scelto di mettere la propria esperienza umana e professionale al servizio della comunità cervinarese, facendo propri i valori fondanti del movimento: trasparenza, partecipazione, competenza e rinnovamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali, “Free Cervinara” presenta la candidatura a Sindaco di Anna Marro Articoli correlati Leggi anche: Comunali, i manifesti di Giordano: la corsa alla candidatura a sindaco Leggi anche: Comunali, Passaro annuncia la candidatura a Sindaco Aggiornamenti e notizie su Free Cervinara Argomenti discussi: Free Cervinara ufficializza candidatura a sindaco della dott.ssa Anna Marro; Cervinara: la dottoressa Anna Marro è la candidata sindaco per Free Cervinara. Comunali, Free Cervinara presenta la candidatura a Sindaca della dott.ssa Anna MarroIl movimento civico Free Cervinara, dopo un confronto approfondito e continuativo con la dott.ssa Anna Marro, avviato già da tempo, annuncia la sua adesione e la sua candidatura alla carica di Sinda ... irpinianews.it