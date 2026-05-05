Grande Fratello Vip stasera nuovo finalista | tra confronti e sorprese

Stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata si svolgono confronti tra i concorrenti e vengono annunciati i nuovi finalisti. La puntata include anche varie sorprese e momenti di tensione, che si svolgono davanti al pubblico televisivo.

(Adnkronos) – Nuova puntata del Grande Fratello Vip stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sono stati giorni di fuoco nella Casa tra nuove alleanze e antipatie. In particolare ci sarà un confronto tra Francesca Manzini e Marco Berry, alla luce delle incomprensioni e accuse reciproche maturate in queste settimane. Questa sera verrà decretato il nome del secondo finalista: l’onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Grande Fratello 2025: la peggiore finale della storia del reality

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