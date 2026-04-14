Grande Fratello Vip stasera l’elezione del primo finalista | anticipazioni

Questa sera alle 21.45 su Canale 5 si svolge la nona puntata del Grande Fratello Vip, con l’elezione del primo finalista. Tra i concorrenti in nomination ci sono Alessandra, Adriana, Blu e Lucia, e si deciderà chi tra loro accede alla fase finale del programma. La serata prevede inoltre l’eliminazione di uno dei partecipanti, che lascerà la casa. La puntata sarà trasmessa in diretta e seguirà le dinamiche di sempre del reality.

Grande attesa questa sera alle 21.45 su Canale 5 per la nona puntata del Grande Fratello Vip: chi sarà il primo finalista? E chi uscirà tra Alessandra, Adriana, Blu e Lucia? Questa sera grande attesa per ilGrande Fratello Vipche si addentra nel vivo, ma anche l’epilogo. Nonostante gli ascolti in crescita comunque non ci sarà alcun prolungamento e resta sicura la chiusura per il 5 maggio, giorno in cui ci sarà la finale. Anche per questo è stato deciso che oggi verrà decretato, a sorpresa, il primo finalista che potrà stare sicuro e alla lontana dai televoti fino al giorno della finale. L’ultima puntata delGrande Fratello Vip ha realizzato 1.974.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, stasera l’elezione del primo finalista: anticipazioni Grande Fratello VIP, anticipazioni stasera 20 marzo 2026: sondaggi televoto, primo eliminato, un concorrente verso il ritiroDopo un debutto sottotono in termini di ascolti, la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi è chiamata a invertire la... Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 27 marzo: chi rischia stasera?Torna, oggi venerdì 27 marzo, il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5.