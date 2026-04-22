Grande Fratello Vip anticipazioni stasera 22 aprile 2026 | un eliminato i sondaggi sul televoto nuovo finalista e sorprese

Stasera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, si terrà l'eliminazione di uno dei concorrenti attraverso il televoto, che sarà chiuso in diretta dalla conduttrice. Sono stati pubblicati i sondaggi sul televoto, mentre si conosceranno anche il nuovo finalista e alcune sorprese previste nel corso della serata. La diretta seguirà l’intera fase di voto e annuncerà i risultati in tempo reale.

La diretta del Grande Fratello Vip 2026 torna stasera, mercoledì 22 aprile, dopo lo slittamento di ieri: le anticipazioni rivelano che si parlerà di alleanze che cambiano, rapporti incrinati e nuovi avvicinamenti, inoltre grazie ai sondaggi sul televoto possiamo scoprire il gradimento del pubblico e chi rischia di essere eliminato. Il meno votato uscirà dalla Casa? In studio ritroveremo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per un appuntamento che si preannuncia particolarmente acceso. In Casa c'è già una finalista certa, Antonella Elia, proclamata venerdì scorso, che osserva tutto da una posizione privilegiata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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