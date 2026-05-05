Grande Fratello Vip | stasera la nuova puntata in diretta

Stasera, martedì 5 maggio, va in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di “Grande Fratello Vip”. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Ilary Blasi e trasmette l’episodio in diretta. La puntata prevede l’ingresso di nuovi concorrenti e l’eliminazione di alcuni partecipanti, con momenti di confronto e discussioni tra i vip nella casa.

Oggi, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Giorni di fuoco nella Casa. Alleanze e antipatie sono sempre più cristallizzate e stasera verranno messe sotto la lente d’ingrandimento. La scelta del secondo finalista: l’onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Grande Fratello VIP: svelato il cast ufficiale della nuova edizione

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