grande fratello vip 2026 stasera la nuova puntata in diretta

Stasera, martedì 7 aprile, va in onda in diretta su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Ilary Blasi e viene trasmesso in prima serata. La trasmissione vede i concorrenti ancora all’interno della casa, con i telespettatori che seguono le dinamiche quotidiane e le interazioni tra i partecipanti.

Stasera, martedì 7 aprile, una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, va in onda in prima serata su Canale 5. Con la conduttrice, in studio, anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto. La primavera, però, fa nascere anche nuovi interessi nella Casa: Renato Biancardi rapito da Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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