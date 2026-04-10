Grande Fratello Vip 2026 stasera nuova puntata in diretta

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda su Canale 5 la nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi. L’evento televisivo, prodotto da Endemol Shine Italy, vede coinvolti i concorrenti del reality e i loro rapporti all’interno della casa. La puntata, come di consueto, sarà trasmessa in prima serata e si concentrerà sugli avvenimenti più recenti tra i partecipanti.

Venerdì 10 aprile, in  prima serata  su  Canale 5, nuova puntata in diretta del “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da  Ilary Blasi. Con lei, in studio,  Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore tra  Alessandra Mussolini,  Antonella Elia  e  Adriana Volpe  la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale. Il processo a  Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Grande Fratello Vip 2026, caos prima ancora di iniziare

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