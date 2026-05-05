Grande Fratello Vip anticipazioni stasera 5 maggio 2026 | i sondaggi sul televoto secondo finalista eliminato e sorprese

Stasera il televoto del Grande Fratello Vip stabilirà chi sarà il secondo finalista del reality. Sono stati pubblicati i risultati dei sondaggi che indicano chi ha più possibilità di passare alla fase finale. Inoltre, ci sarà l’eliminazione di uno dei concorrenti e si prevedono alcune sorprese all’interno della casa. I telespettatori sono chiamati a votare e a seguire gli sviluppi in diretta.

Il televoto del GF Vip di stasera decreterà il secondo finalista: scopriamo chi è secondo i sondaggi Le anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera, lunedì 5 maggio 2025, rivelano un accesissimo testa a testa fra due dei sei nominati al televoto che Ilary Blasi chiuderà in diretta tv ann.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 5 maggio 2026: i sondaggi sul televoto, secondo finalista, eliminato e sorprese Notizie correlate Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 22 aprile 2026: un eliminato, i sondaggi sul televoto, nuovo finalista e sorpreseLa diretta del Grande Fratello Vip 2026 torna stasera, mercoledì 22 aprile, dopo lo slittamento di ieri: le anticipazioni rivelano che si parlerà di... Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 10 aprile 2026: eliminato, sondaggi sul televoto, le sorprese e gli scontri della puntataScopriamo le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 10 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, dai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, nuova puntata stasera 28 aprile con eliminazione: le anticipazioni; Grande Fratello Vip 2026 del 28 aprile: il mistero di Francesca Manzini, entra Alvin; Grande Fratello Vip, anticipazioni: con Valeria Marini cambia tutto, le leader contro Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 aprile: Alvin entra nella Casa. Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata del 5 maggio 2026: nomination e quello che è successoQuesta sera, martedì 5 maggio 2026, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: insieme alla conduttrice Ilary Blasi ... alfemminile.com Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 14: l’elezione del secondo finalistaCi si avvicina sempre di più alla finale del Grande Fratello Vip e, nella puntata di questa sera, scopriremo chi sarà il secondo finalista. mondotv24.it Tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras c’è il secondo finalista del Grande Fratello Vip. Cosa dicono i sondaggi - facebook.com facebook