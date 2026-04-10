Stasera, su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Durante la serata sarà comunicato l’eliminato di questa settimana, con i risultati del televoto disponibili attraverso i sondaggi. Sono previste anche alcune sorprese e scontri tra i concorrenti, che saranno trasmessi in diretta. La puntata si concluderà con la chiusura del televoto e l’annuncio dell’eliminato.

Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 10 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, dai sondaggi sul televoto al nuovo eliminato, dai temi della diretta alle sorprese. La casa è ormai divisa in gruppi contrapposti, le dinamiche interne sono sempre più tese e il televoto di questa settimana potrebbe cambiare gli equilibri del gioco. Ilary Blasi guiderà l’ottava diretta stagionale, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare gli scontri che hanno animato gli ultimi giorni. Anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera La puntata di oggi arriva dopo una settimana movimentata, segnata da litigi, alleanze fragili e nuovi schieramenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 10 aprile 2026: eliminato, sondaggi sul televoto, le sorprese e gli scontri della puntata

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