Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la 14esima puntata

Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 si svolge la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming. La puntata segue le dinamiche del reality show, che vede protagonisti concorrenti in casa e pubblico a casa che può seguire l’evento in diretta. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata sui contenuti specifici dell’appuntamento.

Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 14esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

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