Stasera va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata si concentra sulla definizione del secondo finalista, con scontri tra i concorrenti e l’analisi dei sondaggi più recenti. La trasmissione, in onda su Canale 5, porta avanti il percorso di questa edizione del reality, con momenti di confronto e tensione tra i partecipanti.

Stasera, martedì 5 maggio 2026, torna il Grande Fratello Vip 2026 in prima serata su Canale 5 con la quattordicesima puntata condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena, con la proclamazione del secondo finalista e tante tensioni accumulate negli ultimi giorni all’interno della casa. Scontri e tensioni nella casa prima della diretta. Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip sono stati tutt’altro che tranquilli. Al centro delle discussioni c’è innanzitutto lo scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini: l’ex volto de Le Iene ha alzato la voce verso l’imitatrice, spaventandola al punto da spingerla a dichiarare, durante un successivo confronto, «sono rimasta impaurita».🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello Vip 2026: stasera il secondo finalista, scontri e sondaggi nella 14ª puntata

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