Grande Fratello Vip 2026 la crisi e rinascita di Alessandra Mussolini | non so costa sta succedendo nella casa | Video Mediaset

Durante il Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha attraversato un momento di crisi all’interno della casa, a seguito di tensioni con Antonella Elia e Marco Berry. La concorrente ha commentato di non capire cosa stia succedendo e ha espresso incertezza sulla situazione. La situazione è stata documentata anche attraverso un video trasmesso da Mediaset.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini ha vissuto un momento di profonda crisi a causa di Antonella Elia e Marco Berry. La ex politica ha minacciato più volte di andare via dalla casa. Alessandra Mussolini, la crisi al Grande Fratello Vip 2026: “sono insofferente”. La crisi di Alessandra Mussolini dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La ex politica ha minacciato più volte di andare via dalla casa. “ Mi diverto ancora, ma sono diventata insofferente. Quando sento alcune voci nel microfono non parlo più, c’è una sorta di rigetto e insofferenza. Vedo che sparlano dietro, molti chiariscono, vogliono parlare e fare, ma quando vedo la recidiva non voglio nemmeno chiarire ” – racconta la Musolini precisando – “ non so cosa sta succedendo in questa casa, sono ad un livello di sopportazione basso.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, la crisi e rinascita di Alessandra Mussolini: “non so costa sta succedendo nella casa” | Video Mediaset Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini divide la casa: Alessandra Mussolini “non la trovo vera” | Video MediasetFrancesca Manzini non sembra conquistare le simpatie all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini bacchetta gli uomini della casa: “sono una delusione” | Video MediasetAlessandra Mussolini “boccia” tutti gli uomini della casa del Grande Fratello Vip 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 24 aprile: lite Marco-Alessandra; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip 2026: Alessandra Mussolini è la rivelazione di questa edizione, ma la sua ambiguità potrebbe costarle la vittoria. Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 5 maggioGrande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 5 maggio. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Sondaggi Grande Fratello Vip 2026, secondo finalista del 5 maggio: percentuali di voto, Volpe e Mussolini al topGrande Fratello Vip 2026, televoto decisivo del 5 maggio: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini guidano i sondaggi e si contendono il posto in finale accanto ad Antonella Elia. gay.it Non li sopporto e quando me ne andrò sarò felice di non vederli più. ” La puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 è partita poco dopo le 22 e ha subito catturato l’attenzione degli spettatori, sia davanti alla tv che sui social. La conduzione è nelle mani di Ila - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com