Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini bacchetta gli uomini della casa | sono una delusione | Video Mediaset

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha criticato apertamente gli uomini della casa, definendoli “moscioni” e commentando che sono una delusione. La ex politica ha espresso il suo giudizio con tono diretto, senza mezzi termini, lasciando intendere il suo disappunto nei confronti dei partecipanti di sesso maschile. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Alessandra Mussolini “boccia” tutti gli uomini della casa del Grande Fratello Vip 2026. La ex politica non le manda a dire e, con la solita schiettezza, li descrive tutti come “moscioni”. Alessandra Mussolini e la delusione sugli uomini della casa del Grande Fratello Vip 2026. I concorrenti uomini della casa del Grande Fratello Vip 2026 sono stati una grande delusione per Alessandra Mussolini. La ex politica in confessionale precisa: “ si prendono sti frullati, queste sbobbe dalla mattina alla sera e non sono interessati. Togliamo le babbione, ci sono state delle ragazze bellissime.Renato che non la guarda proprio a Lucia, Ibiza chiede un bacio a Nicolò che non glielo dà.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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