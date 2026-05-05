Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il conduttore dà il via alla diretta salutando il pubblico. Durante la trasmissione, si sono susseguite discussioni tra i concorrenti e aggiornamenti sui loro percorsi verso la finale. Tra i partecipanti in corsa, ci sono Alessandra, Francesca, Adriana e Marco. La puntata è iniziata alle 21:58, con il conduttore che ha ringraziato gli spettatori per aver seguito e apprezzato lo show.

5 maggio – 21:58. Breve anteprima. 5 maggio – 22:01. Ilary Blasi dà il via alla quattordicesima puntata e saluta gli spettatori “ Francesco Guccini e Annalisa, grazie che ci seguite e vi divertite “. La conduttrice fa poi sapere che, date le tensioni degli ultimi giorni in Casa, il “ Grande Fratello ha redarguito i concorrenti e ha chiesto loro di avere un atteggiamento e un linguaggio più consono al programma “. E così passa subito al primo collegamento, con tanto di stop al televoto per l’elezione del secondo finalista. 5 maggio – 22:04. La crisi di Alessandra Mussolini. Negli scorsi giorni, Alessandra Mussolini è entrata in crisi dopo l’ennesima discussione con Antonella Elia ed ha pensato addirittura di abbandonare il programma.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quattordicesima puntata: la corsa verso la finale continua per Alessandra, Francesca, Adriana e Marco

Grande Fratello - Anita è la vincitrice della diciannovesima edizione

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com