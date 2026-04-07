Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera martedì 7 aprile? | Video Mediaset

Ieri sera, martedì 7 aprile, si è svolta la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Durante la puntata, condotta da Ilary Blasi, è stato annunciato il risultato del televoto ai concorrenti. Uno dei partecipanti è stato eliminato e ha lasciato la casa, secondo quanto comunicato dalla conduttrice. La puntata ha visto anche altri momenti di intrattenimento e discussioni tra i concorrenti.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 7 aprile? Durante la settima puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 7 aprile 2026. Durante la diretta di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry. “ Ho la busta con il primo verdetto deI televoto di questa sera. Il pubblico ha deciso che tra Antonella, Ibiza e Marco a salvarsi è Antonella Elia ”. In lizza per l’eliminazione restano Marco e Ibiza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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