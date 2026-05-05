Grande Fratello Vip 2026 anticipazioni quattordicesima puntata | chi sarà il secondo finalista?

Martedì 5 maggio 2026 andrà in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata verrà annunciato il secondo finalista del reality, a seguito delle eliminazioni e delle nomination della settimana. La trasmissione segue il consueto format, con i concorrenti che si confrontano e vengono giudicati dai telespettatori.

Anticipazioni quattordicesima puntata di martedì 5 maggio 2026. Quattordicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nell’ultima settimana, la Casa ha vissuto dei veri e propri giorni intensi: alleanze e tensioni sono ormai sempre più nette e stasera tutto verrà messo alla prova con la scelta de l secondo finalista. Il pubblico deciderà infatti a chi dare il pass per la finalissima ad uno dei nominati tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. In attesa del verdetto, i concorrenti crederanno, però, di affrontare una semplice eliminazione.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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