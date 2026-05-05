Campionati Italiani Master Riccione assegna altri 13 titoli | oggi il gran finale su Assalto TV

Nella penultima giornata dei Campionati Italiani Master a Riccione sono stati assegnati altri 13 titoli, con il programma che si conclude oggi con il grande evento su “Assalto TV”. La competizione ha visto protagonisti numerosi atleti in diverse discipline, sia individuali che a squadre, portando a termine molte delle sfide previste. La giornata si è conclusa con diversi risultati e conferme in vista del gran finale di domani.

Penultima giornata ricca di verdetti ai Campionati Italiani Master individuali e a squadre di Riccione. Sulle pedane del PlayHall sono stati assegnati altri 13 titoli italiani, tra prove individuali e competizioni a squadre, inattesa del gran finale in programma oggi a partire dalle 13.00 su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface. Grande spazio alla spada femminile, con titoli distribuiti in tutte le categorie. Emilia Rossetti della Bernardi Ferrari si è imposta nella categoria 0, mentre Valentina Lattanzi del Circolo della Scherma Terni ha conquistato il titolo nella categoria 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Campionati Italiani Master Riccione 2026: tredici titoli nella seconda giornata. Oggi il day 3Ganassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Campionati italiani master, i primi 10 scudetti a Riccione: rivivi l’evento su AssaltoIl day-1 a Riccione dei campionati italiani master ha riservato fin da subito tante emozioni: rivivi la giornata della spada su Assalto – piattaforma... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Campionati Italiani Master – Assegnati i primi 10 scudetti a Riccione: tutti i medagliati del day-1; Gabriella Lo Muzio Campionessa italiana nella sciabola femminile ai Campionati Italiani Master di Riccione; Campionati Italiani Master individuali e a squadre, da domani si assegnano i tricolori dei Veterani a Riccione con diretta su Assalto - La TV della Scherma; Accademia scherma Pinerolo: ottimi risultati nei Campionati Italiani Master a Riccione. Campionati Italiani Master, Riccione assegna altri 13 titoli: oggi il gran finale su Assalto TVPenultima giornata ricca di verdetti ai Campionati Italiani Master individuali e a squadre di Riccione. Sulle pedane del PlayHall sono stati assegnati altri 13 ... sportface.it Campionati Italiani Master Riccione 2026: tredici titoli nella seconda giornata. Oggi il day 3Ganassin protagonista assoluta con la doppietta oro individuale nel fioretto e a squadre nella sciabola. Scherma Bresso e Piccolo Teatro Milano trionfano nella ... sportface.it , Penultima giornata intensa sulle pedane del , dove i Campionati Italiani Master individuali e a squadre hanno regalato nuove - facebook.com facebook Campionati italiani Master a Malles. La redazione di Badminton News (quasi) al completo. x.com