Carnevale al Teatro della Fortuna | Gran Galà sold out tra eleganza maschere e solidarietà

Il Carnevale al Teatro della Fortuna si è concluso con il tutto esaurito, dopo aver attirato centinaia di persone vestite con maschere e costumi colorati. La serata ha visto protagonisti artisti e volontari che hanno portato allegria e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in un evento ricco di musica e spettacoli. I partecipanti hanno preso parte a un grande appuntamento che unisce divertimento e beneficenza, creando un’atmosfera vivace e festosa nel cuore di Fano.

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 15 febbraio 2026 - C’è un momento, a Carnevale, in cui la città smette di essere solo spettatrice e diventa scena. È accaduto sabato sera al Teatro della Fortuna, tornato a vibrare con il Veglione organizzato da May Be srl: un teatro pieno in ogni ordine e grado, palchi accesi, platea elegante, foyer animato da un via vai di maschere e sorrisi. Il tema dell’amore e il gioco delle maschere. Il titolo dell’edizione 2026, “Questo piccolo grande amore”, ha dato il tono alla serata. Il dress code – “Gli Innamorati” – invitava a giocare con le icone dell’amore, dalle coppie celebri del cinema e della storia fino alle interpretazioni più personali, con palette elegante tra rosso, blu notte, nero e argento per chi sceglieva uno stile meno teatrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale al Teatro della Fortuna: Gran Galà sold out tra eleganza, maschere e solidarietà Gran galà della solidarietà per Telethon al teatro Bellini Carnevale in danza al Municipale con il Gran Galà "Le Maschere" Domenica 15 febbraio al Teatro Municipale si svolge il Gran Galà Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Carnevale di Fano, il Gran Galà al Teatro della Fortuna. Lo storico: Microcosmo cittadino tra balli e trasgressioni; San Valentino e carnevale, che coppia. A Fano un weekend tra Gran Galà al Teatro e musica in piazza con RTL 102.5, ospiti d’eccezione e...; Concerto di Carnevale al Teatro San Martino per il 40° anniversario della Corale Polifonica Il Castello; Carnevale è… Mirano 2026: colori, musica e tradizione per tutta la comunità. Gran Galà di Carnevale al Teatro della Fortuna: una notte tra maschere, cena-spettacolo e beneficenzadi Gioele Pincini Il Teatro della Fortuna si prepara a cambiare pelle per una sera: sabato 14 febbraio 2026 (ore 20.30) la platea diventerà una sala da gala con cena spettacolo e ballo in maschera per ... youtvrs.it Il Carnevale di Fano al Teatro, tra balli e trasgressioni nel racconto dello storico TosiPrima dei carri e del getto, il Carnevale di Fano viveva dentro il Teatro: tra palchi addobbati, cene sontuose, balli notturni ed eleganza condivisa. A raccontarlo è Enrico Tosi, storico del Carnevale ... msn.com Grazie Borgo Vercelli Giovedì 12 Febbraio 2026 Gran Galà delle maschere del Vercellese Radio Gran Paradiso Discoteca Mobile @famiglia_burghina #53carnevalediborgovercelli #carvè2026 #carvèdburghi #famigliaburghina #carnevalediborgovercelli facebook