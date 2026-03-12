Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso Piero della Francesca

Al teatro Petrarca di Arezzo si sono svolte due giornate dedicate alla danza, con il concorso “Piero della Francesca”. L'evento ha visto la partecipazione di vari ballerini e compagnie, che si sono esibiti davanti a una giuria composta da esperti del settore. La manifestazione ha attirato pubblico locale e appassionati di danza, offrendo un ricco programma di performance e competizioni.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Due giornate dedicate alla ricchezza e alla varietà della danza al teatro Petrarca di Arezzo. Sabato 14 e domenica 15 marzo torna il concorso nazionale “Piero della Francesca” che, organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza, offrirà un’occasione di valorizzazione, confronto e crescita artistica per centinaia di allievi e di allieve di scuole da tutta la penisola. L’evento sarà scandito da una maratona di esibizioni tra i diversi stili della danza che permetteranno di individuare e valorizzare le giovani promesse del panorama coreutico italiano che verranno premiate con borse di studio per accademie, stage e altre opportunità formative di alto livello per sostenerne così la crescita professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso “Piero della Francesca” Articoli correlati Oltre 500 danzatori al Teatro Petrarca per il concorso nazionale “Piero della Francesca”Saranno oltre cinquecento i danzatori protagonisti sul palco del Teatro Petrarca in occasione della dodicesima edizione del concorso nazionale “Piero... Oltre 500 danzatori al Petrarca per il concorso “Piero della Francesca”Oltre cinquecento danzatori saliranno sul palco del Teatro Petrarca per il concorso nazionale “Piero della Francesca”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piero della Francesca Argomenti discussi: Passioni in Fiera, Vannetti Un weekend vincente; Eventi in Molise di oggi 5 marzo 2026 | Molisenews24. Conto alla rovescia per il concorso nazionale di danza Piero della FrancescaArezzo, 2 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza Piero della Francesca. La città di Arezzo tornerà al centro della danza italiana con due ... lanazione.it