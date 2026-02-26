Il paradosso dei 150 CFU per gli studenti di Scienze della formazione primaria per le GPS Studenti di Serie A e Serie B in base all’Ateneo

inviata da Mariagrazia Vallone - Molte studentesse (me compresa) si trovano al terzo anno in regola con tutti gli esami previsti dal piano di studi, ma con un totale di CFU minore di 150 (per esempio io arrivo a 148). Questi crediti mancanti non dipendono da esami non superati o da una nostra negligenza, ma dal fatto che l'università non ha previsto nel carico didattico dei primi cinque semestri abbastanza esami o laboratori per raggiungere la soglia dei 150. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze, studenti di Scienze della Formazione Primaria possono inserirsi nelle GPS e insegnare prima della laurea. Pillole di Question TimeNel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa...

Corsi di differenziazione didattica a metodo Pizzigoni per la scuola primaria: CSPI propone anche iscrizione studenti SFP con 150 CFUIl CSPI è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su “Schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito concernente i corsi di...

