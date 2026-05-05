GPS 2026 2027 | date e nuove regole per le fasce delle supplenze

Sono state comunicate le date di apertura e chiusura delle GPS 20262027, con indicazioni sulle nuove regole riguardanti le fasce per le supplenze. È possibile conoscere i termini entro cui presentare le 150 preferenze e le modalità di accesso alla prima fascia anche senza il titolo di laurea LM85bis. Queste indicazioni riguardano insegnanti e aspiranti che intendono partecipare alle supplenze per il prossimo anno scolastico.

? Cosa scoprirai Quando scadono i termini per presentare le 150 preferenze GPS?. Come si accede alla prima fascia senza la laurea LM85bis?. Perché le supplenze già svolte non garantiscono il passaggio di fascia?. Chi può partecipare alla mini call per il sostegno ad agosto?.? In Breve Domande 150 preferenze GPS tra il 16 e il 29 luglio.. Mini call sostegno interprovinciale dal 14 al 18 agosto.. Seconda fascia richiede 150 CFU entro termine presentazione istanze.. Passaggio prima fascia vincolato al titolo LM85bis e aggiornamento 2028..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il basso tasso di disoccupazione giovanile accentua la competizione per le 150 preferenze GPS del 20262027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GPS 2026/2027: date e nuove regole per le fasce delle supplenze Notizie correlate Leggi anche: Supplenze 2026-2028: per aspiranti inseriti a pieno titolo in GAE e GPS la provincia della I fascia delle GI deve coincidere con quella delle GPS Supplenze da GPS 2026: 150 preferenze, minicall veloce. La “macchina” si muove in anticipo, ecco le nuove sanzioni. Il Punto di Sonia CannasLa macchina delle supplenze per l’anno scolastico 2026 si muove in anticipo rispetto al passato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Supplenze docenti 2026/2027: anticipazioni nota operativa. Dal 16 luglio scelta delle sedi; Supplenze 2026/27: calendario delle operazioni, GPS sostegno, conferme e nomine da GAE/GPS [Le novità]; Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio [LO SPECIALE]. GPS 2026-2028, le 150 preferenze le potrà scegliere anche chi non ha aggiornato punteggioÈ utile ricordare che sono state già definite le tempistiche della procedura per la scelta informatizzata delle 150 preferenze per tutti coloro che sono inseriti in una graduatoria GPS di I e II fasci ... tecnicadellascuola.it GPS 2026: per chi si è inserito con riserva, la data del 30 giugno è fondamentale per la prima fasciaMolti aspiranti delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026-2028 hanno presentato domanda di aggiornamento inserendosi con riserva: questa procedura riguarda tutti i docen ... orizzontescuola.it Queste date ci stanno dando TUTTO Il calore del pubblico ormai brucia più del fuoco Noi ci ricarichiamo per la data all’Arena di Milano rivivendo in loop i momenti più belli degli ultimi concerti #MaNoiSiamoFuoco #CapitoloII x.com Dopo lo splendido sold out di Firenze, il tour prosegue a maggio con cinque date: Perugia, Fabriano, Sassari, Gallarate, Thiene. Saranno le ultime date del tour, giunto alla terza stagione. Sempre a maggio, ci sarà anche la data di Prato il 7 maggio, però in qu - facebook.com facebook