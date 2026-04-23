Supplenze 2026-2028 | per aspiranti inseriti a pieno titolo in GAE e GPS la provincia della I fascia delle GI deve coincidere con quella delle GPS

Nell’ambito delle supplenze per il triennio 2026-2028, è stato stabilito che per gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, la provincia della prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella delle GPS. In particolare, l’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza del 16 febbraio 2026 chiarisce i punti principali riguardanti la creazione delle GPS in ogni provincia, che si occupano di assegnare le supplenze insieme allo scorrimento delle GAE.

Nell’art.3 comma 4 dell’OM n.27 del 16 febbraio 2026 sono chiariti alcuni punti fondamentali riguardanti la costituzione delle GPS - in ciascuna provincia - finalizzate, contestualmente allo scorrimento delle GAE, all'assegnazione delle supplenze. La disposizione viene ripresa dal Ministero nell'Avviso di apertura delle funzioni informatiche per la scelta delle scuole. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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