Una cena tra leader, dopo un Consiglio dei ministri in cui non si è proferito parola sulla sonora sconfitta incassata alle urne e sulla dolorosissima uscita di scena di Daniela Santanché, ieri riapparsa sui social e restia ad abbandonare la chat dei ministri nonostante sia stata messa alla porta. Venerdì sera Giorgia Meloni ha riunito a casa sua, nella villa al Torrino, i due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. Alle spalle giornate di telefonate febbrili, ma è la prima volta che i tre si vedono di persona dopo la debacle sulla riforma della giustizia che ha innescato un terremoto che a terra ha lasciato macerie che si fa fatica a smaltire.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Governo, vertice a tre Meloni-Tajani-Salvini. «Ora ingraniamo le marce alte»

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