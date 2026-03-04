Meloni presiede vertice su crisi Medio Oriente Tajani e Crosetto alle Camere

Il governo ha organizzato un vertice sulla crisi in Medio Oriente, presieduto dalla premier. Domani i ministri degli Esteri e della Difesa si recheranno in Parlamento per riferire sulla situazione internazionale. La riunione ha coinvolto i membri dell'esecutivo per discutere le prossime mosse e le misure da adottare in risposta all’attuale emergenza.

Giorgia Meloni ha presieduto un vertice di governo sulla crisi in Medio Oriente. Domani i ministri Tajani e Crosetto riferiranno alle Camere sulla situazione internazionale. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

