Meloni presiede vertice su crisi Medio Oriente Tajani e Crosetto alle Camere

Il governo ha organizzato un vertice sulla crisi in Medio Oriente, presieduto dalla premier. Domani i ministri degli Esteri e della Difesa si recheranno in Parlamento per riferire sulla situazione internazionale. La riunione ha coinvolto i membri dell'esecutivo per discutere le prossime mosse e le misure da adottare in risposta all’attuale emergenza.

Giorgia Meloni ha presieduto un vertice di governo sulla crisi in Medio Oriente. Domani i ministri Tajani e Crosetto riferiranno alle Camere sulla situazione internazionale.