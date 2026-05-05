Se il centrosinistra dovesse ottenere la vittoria alle prossime elezioni e arrivare alla fine della legislatura nel 2027, si delineano già alcune ipotesi sui possibili incarichi di governo. Tra nomi e ruoli, si discute di un possibile assetto di potere che potrebbe emergere in caso di vittoria della coalizione guidata dal Partito Democratico. La composizione della futura squadra di governo resta ancora tutta da definire, con molte variabili ancora in gioco.

Prende forma, tra ipotesi e retroscena, lo schema di un possibile governo Schlein nel caso in cui il centrosinistra guidato dal Partito Democratico dovesse vincere le elezioni e arrivare alla scadenza naturale della legislatura nel 2027. Un disegno ancora fluido, ma già indicativo degli equilibri interni alla coalizione e dei rapporti con il Movimento 5 Stelle, che avrebbe un ruolo chiave nell’architettura istituzionale. Secondo le ricostruzioni, al M5S verrebbe affidata la presidenza del Senato, destinata a Giuseppe Conte, insieme ad altre due caselle di peso nell’esecutivo. Un segnale politico preciso, che conferma la volontà di tenere insieme l’alleanza e di distribuirne il potere in modo visibile già ai vertici dello Stato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Governo Schlein, la mappa del potere: tutti i nomi se vince la sinistra

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