Nel dibattito sul referendum Giustizia, diversi esponenti della sinistra hanno deciso di votare «Sì», contrastando la posizione ufficiale del partito guidato da una leader che si è espressa diversamente. Tra questi figura il magistrato Costanzo Cea, noto per la sua indipendenza e professionalità, che ha scelto di sostenere questa opzione nonostante le indicazioni del partito.

Il magistrato Costanzo Cea non è certo un uomo che si possa liquidare come un simpatizzante della destra giudiziaria. Per anni iscritto al Pci, cresciuto in una tradizione politica che storicamente ha guardato con diffidenza alla separazione delle carriere, oggi annuncia che al referendum sulla riforma della giustizia voterà “Sì”. Lo fa con una motivazione che pesa più del gesto politico e che richiama insieme Costituzione e storia dell’ordinamento giudiziario italiano. «Se il giudice deve essere davvero terzo», spiega, «non può condividere lo stesso organo di autogoverno con una delle parti del processo». Ma Cea ricorda anche un dato spesso rimosso nel dibattito pubblico: l’unità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri non è un principio nato con la Costituzione repubblicana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Referendum Giustizia: tutti i nomi della sinistra che votano «Sì» (contro la linea Schlein)

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