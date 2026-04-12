Ungheria vince Magyar e finisce l’era Orbán | la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto… la sinistra!

In Ungheria, il candidato Magyar ha ottenuto una vittoria alle elezioni che mette fine a un periodo di governo durato più di quindici anni. La corsa elettorale si è conclusa con l’affermazione di Magyar, portando a un cambio di leadership nel paese. La notizia ha suscitato reazioni tra alcune forze politiche italiane di sinistra, che hanno commentato con entusiasmo l’esito del voto.

La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi segna la fine di un ciclo politico lungo oltre quindici anni. Con un risultato che proietta il suo partito verso la maggioranza dei due terzi in Parlamento, si chiude l’era di Viktor Orbán, dominatore della scena politica del Paese dal 2010. Un passaggio storico che ha immediatamente acceso il dibattito anche in Italia, dove le opposizioni hanno letto il voto ungherese come un segnale politico europeo, pur in presenza di un elemento spesso trascurato: Magyar non è un esponente della sinistra, ma un leader di centrodestra moderato, con posizioni conservatrici e liberali. Fine dell’era Orbán e nuova fase politica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ungheria, vince Magyar e finisce l’era Orbán: la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto… la sinistra! Ungheria, Orban sconfitto. Sinistra italiana in delirioIl leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, vince sul premier uscente, Viktor Orban. Ungheria, vince il centrodestra di Magyar e la sinistra sale sul carro. Schlein: "Tempo dei sovranisti è finito"Si è chiusa l’era Viktor Orban in Ungheria con la vittoria del leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, che dovrebbe riuscire a ottenere i...